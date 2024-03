Acidente com ônibus da Flixbus deixa ao menos quatro mortos na Alemanha

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 27/03/2024 - 20:31 Para compartilhar:

Veículo de dois andares transportava 53 passageiros e dois motoristas em rota Berlim-Zurique. Razões do acidente, que aconteceu em rodovia na altura de Leipzig, ainda são desconhecidas.Ao menos quatro pessoas morreram e 35 ficaram feridas, seis delas gravemente, após um acidente com um ônibus da empresa Flixbus que fazia o trajeto Berlim-Zurique nesta quarta-feira (27/03).

Segundo a Flixbus, o veículo de dois andares transportava 52 passageiros, além de dois motoristas, que teriam sido resgatados com vida.

A agência alemã de notícias dpa informou que o acidente aconteceu na rodovia A9, na altura de Leipzig, quando o veículo saiu da pista por razões ainda desconhecidas, adentrando uma área de vegetação ao lado da estrada antes de tombar em uma vala. À dpa, a polícia disse que nenhum outro veículo esteva envolvido no acidente, que ocorreu por volta das 9h45 do horário local (13h45 em Brasília).

Mobilização de hospitais

Somente após três horas, as autoridades que atenderam à ocorrência conseguiram erguer o ônibus e resgatar os corpos dos mortos de dentro do veículo. Alguns helicópteros também foram mobilizados para atender rapidamente os feridos.

Hospitais na região se prepararam para um grande fluxo de pacientes. O Hospital Universitário de Leipzig recebeu 11 feridos, um deles encontra-se na Unidade de Tratamento Intensivo.

Procurada, a Flixbus expressou sua solidariedade com as vítimas, disse que trabalha para esclarecer o episódio rapidamente e afirmou que o motorista que conduzia o ônibus no momento do acidente estava no volante desde a saída de Berlim, às 8h, e teria respeitado todas as pausas previstas na viagem.

ra/le (dpa, AFP)

