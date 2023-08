Acidente com corintianos: vídeo da polícia exibe resgate noturno em MG

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 21/08/2023 - 13:22 Compartilhe

Na madrugada de domingo, 20, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Aviação do Estado, realizou o resgate com um helicóptero a uma das vítimas do acidente automobilístico envolvendo um ônibus de torcedores do Corinthians, na Fernão Dias, na Serra de Igarapé (MG). Um veículo que era ocupado por mais de 40 torcedores colidiu com um barranco e capotou.

Dois vídeos, em que a IstoÉ teve acesso, exibem o exato momento em que ocorre o resgate de um dos feridos. Assista abaixo:

De acordo com a PM, “ao receber as informações iniciais, a guarnição aérea configurou a aeronave e a tripulação se equipou com óculos de visão noturna para conseguir chegar ao local do acidente e prestar socorro às vítimas”.

Vale destacar que a tecnologia possibilita aos militares operarem em locais sem iluminação, seja no combate à criminalidade ou em ocorrências de resgates.

A vítima foi socorrida e levada pela aeronave Pégasus da PM até o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Segundo a PM, foram confirmados sete óbitos, sendo todos homens, com idades de 26, 31, dois de 32, 41, 46 e 54 anos. Todos eles morreram no local e apenas três foram identificados.

