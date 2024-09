Acidente com BRT deixa mais de 60 feridos no RJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2024 - 10:10 Para compartilhar:

Um ônibus articulado BRT colidiu com um dos pilares do Elevado do Gasômetro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no início da manhã deste sábado, 21. O acidente deixou ao menos 60 feridos.

Os feridos confirmados foram encaminhados para atendimento na rede municipal, segundo a Secretária Municipal de Saúde. Não há registro de mortes até o momento.

O acidente ocorreu na altura da Rua Santos Lima, no sentido centro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into).

A CET-Rio, a Mobi-Rio, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros prestam atendimento no local.

O corredor TransBrasil e uma pista lateral foram interditados para o atendimento aos feridos. Um desvio operacional foi implementado no trecho, segundo o Centro de Operações Rio.