Acidente com barcos deixa sete feridos no Rio de Janeiro

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas embarcações na noite desta sexta-feira (4) no litoral sul fluminense. De acordo com a Marinha do Brasil, a traineira Mestre Zeus e a lancha Biel e Gui se chocaram no Canal de Itacuruçá, no município de Mangaratiba.

Segundo nota divulgada pelo órgão, assim que foi informada sobre o acidente, a Delegacia da Capitania dos Portos de Itacuruçá enviou uma equipe de busca e salvamento ao local. As vítimas com ferimentos mais graves foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Mangaratiba. O comunicado não detalha, entretanto, o número de pessoas nessa condição.

A Marinha informou ainda que vai abrir inquérito administrativo para apurar causas e responsabilidades pelo acidente.