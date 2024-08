Acidente com a VoePass em Vinhedo foi o primeiro com avião comercial desde 2007

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 09/08/2024 - 15:50 Para compartilhar:

O acidente com o avião da VoePass foi o primeiro acidente envolvendo um avião comercial desde 2007, quando uma aeronave da TAM caiu ao lado do Aeroporto de Congonhas. De lá para cá, foram 17 anos sem acidentes com empresas comerciais.

O avião da VoePass partiu de Cascavel (PR) e seguia para Guarulhos (SP) quando perdeu a sustentação e caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com a companhia, 58 passageiros e 4 tripulantes estavam na aeronave. Ainda não há confirmação oficial de mortes.

Esse é o primeiro acidente envolvendo aviões comerciais desde a queda do JJ-3054 da TAM, que atingiu uma unidade da TAM Express ao lado do Aeroporto de Congonhas. Na época, o Airbus A320 partiu de Porto Alegre, mas derrapou na pista do aeroporto, cruzou a Avenida Washington Luiz e atingiu o setor de cargas da companhia.

Na época, 199 pessoas morreram, sendo 181 passageiros, seis tripulantes e 12 pessoas que estavam em solo. De acordo com o relatório final da Anac, o posicionamento incorreto de uma das manetes de potência e a pista escorregadia colaboraram para o acidente.

Queda do avião da VoePass

O avião deixou Cascavel por volta das 11h58 e pousaria em Guarulhos por volta das 14h. De acordo com o site FlightRadar, o avião seguiu em voo de cruzeiro em 17 mil pés, mas perdeu sustentação quando iniciaria o procedimento de descida para o Aeroporto Internacional de São Paulo.

Ainda não se sabe as causas do acidente, mas há chances de se ter a formação de gelo em um dos sistemas do avião, mas a informação é tratada apenas como hipótese. O Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) foi acionado e deve iniciar as investigações.