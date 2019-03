Acidente aéreo na Etiópia mata célebre arqueólogo italiano

PALERMO, 10 MAR (ANSA) – O secretário de Cultura da Sicília, o renomado arqueólogo Sebastiano Tusa, é um dos oito italianos mortos no acidente aéreo deste domingo (10) com um avião da Ethiopian Airlines, que fez 157 vítimas.

Tusa, 66 anos, comandava as políticas culturais da quarta região mais populosa da Itália desde abril de 2018, no governo conservador de Nello Musumeci. Ele também era professor de paleontologia na Universidade dos Estudos Freira Orsola Benincasa, de Nápoles.

“Estou destruído, é uma tragédia terrível na qual ainda não consigo acreditar. Perdi um amigo, um trabalhador incansável, um secretário de grande capacidade técnica e equilíbrio, que ia ao Quênia a trabalho. Um homem honesto e de bem, que amava a Sicília como poucos”, disse o governador Musumeci.

Filho do também famoso arqueólogo Vincenzo Tusa, o italiano viajava para o Quênia, onde já havia estado em dezembro passado com sua esposa, Valeria Patrizia Li Vigni, diretora do Museu de Arte Contemporânea de Palermo. Ele participaria de uma conferência de arqueologia da Unesco.

A lista de oito italianos mortos no acidente aéreo também inclui dois homens e uma mulher que trabalhavam como voluntários de uma ONG de Bergamo que realiza ações na África. O avião da Ethiopian Airlines viajava de Adis Abeba a Nairóbi e caiu seis minutos depois da decolagem. (ANSA)