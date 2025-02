Acidente aéreo deixa 15 feridos em Toronto

Um avião da Delta Air Lines que transportava 80 passageiros acidentou-se nesta segunda-feira (17) ao pousar, e ficou tombado na pista do aeroporto de Toronto, deixando 15 feridos, três deles em estado grave.

O voo CRJ900, de um avião Bombardier operado pela Endeavor Air, pousava na maior cidade do Canadá, procedente da cidade americana de Minneapolis, quando ocorreu o acidente, informou a companhia aérea.

O Aeroporto Internacional Toronto Pearson “está a par de um incidente ocorrido durante o pouso de um avião da Delta Air Lines. Equipes de emergência estão respondendo. Todos os passageiros e a tripulação foram localizados”, informou o aeroporto no X.

“Uma criança foi levada para o hospital com ferimentos graves. Um homem de cerca de 60 anos e uma mulher de cerca de 40 também ficaram gravemente feridos”, disse à AFP um porta-voz da organização de assistência médica Ornge, enquanto socorristas chegavam ao local.

Outras 12 pessoas sofreram ferimentos mais leves e foram levadas para hospitais da região, informou Lawrence Saindon, dos Serviços Paramédicos da Região de Peel, que supervisiona o resgate.

A CBS exibiu imagens de pessoas saindo com dificuldade do avião, protegendo-se das rajadas de vento. A Delta confirmou que o acidente não deixou mortos.

Um usuário do Facebook que diz ser passageiro do voo, John Nelson, publicou um vídeo mostrando o avião acidentado, com a legenda: “Nosso avião se acidentou. Está de cabeça para baixo.” “A maioria das pessoas parece estar bem. Estamos todos descendo”, acrescentou.

A ministra federal de Transportes, Anita Anand, disse que havia 80 passageiros no voo. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse estar “aliviado por não haver vítimas após o incidente no Toronto Pearson” e acrescentou que as autoridades aeroportuárias e locais estavam prestando ajuda.

Uma tempestade de neve atingiu ontem o leste do Canadá. A Junta de Segurança do Transporte do Canadá (TSB) anunciou que vai enviar uma equipe de investigadores.

