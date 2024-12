Acidente abre cratera em canteiro de obras do metrô em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – A queda de um muro e um deslizamento de terra abriram nesta quinta-feira (12) uma cratera em uma obra da linha laranja do metrô, no bairro Bela Vista, em São Paulo.

De acordo com informações da concessionária Linha Uni, responsável pelos trabalhos, o acidente ocorreu durante a passagem de uma tuneladora, provocando um solapamento parcial do solo.

Em um comunicado, a empresa acrescentou que nenhuma pessoa ficou ferida e que não há riscos para a população. Por precaução, a área foi isolada.

Os homens do Corpo de Bombeiros e uma equipe técnica estão no local do acidente para averiguar o ocorrido.

A linha 6-laranja do metrô da capital paulista ligará a zona norte à região central e deveria ter sido entregue em 2012, mas o prazo foi esticado para 2028. O local onde o buraco foi aberto abrigará a futura estação Bela Vista. (ANSA).