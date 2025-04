‘Acho que o Barcelona tem muito respeito pelo Real Madrid’, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (4) que o Barcelona, maior rival e adversário do clube merengue na final da Copa do Rei (26 de abril), “tem muito respeito” por sua equipe.

“O Barcelona está jogando muito bem, está em uma boa fase. Quando se joga uma final, é preciso respeitar todos os adversários. Acho que há muito respeito pelo Barcelona por sua qualidade, e acho que o Barcelona também tem respeito pelo Real Madrid”, declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

“Tenho algumas dúvidas, obviamente, pelo esforço na prorrogação [contra a Real Sociedad, pela Copa do Rei, na última terça-feira]. Sabemos que o Valencia está bem e que é um momento importante da temporada”, disse o treinador italiano sobre o duelo em LaLiga.

Perguntado sobre as lesões dos goleiros do elenco, a quatro dias do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, Ancelotti acredita que o belga Thibaut Courtois estará disponível para enfrentar os ‘Gunners’.

“Não há preocupação, Courtois está muito melhor, achamos que ele pode jogar terça-feira. Temos dúvidas para o jogo de amanhã com [Andriy] Lunin, que teve um pequeno desconforto, e se não estiver bem, temos total confiança em Fran [González, terceiro goleiro]”.

