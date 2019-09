‘Acho que me ferrei’, escreveu militar da FAB preso com 39 kg de cocaína

Rio – O programa Fantástico, da TV Globo, revelou no domingo detalhes sobre a prisão do sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, preso em Sevilha, na Espanha, suspeito de tráfico internacional. Ele foi pego com 39 quilos de cocaína, quando apoiava a comitiva presidencial rumo ao encontro do G-20 em junho no Japão. Além da mala, também havia droga com 80% de pureza na mochila e no porta-terno do sargento.

No dia da prisão, o sargento encaminhou a última mensagem para a mulher: “Amor, não manda mais mensagens. Acho que me ferrei”.

O militar de 37 anos é comissário de bordo e embarcou em um avião VC-2 da Força Aérea Brasileira preparado para seguir como aeronave de apoio da comitiva que levaria o presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do G20, no Japão. Um dia antes da viagem, o sargento deixou o carro parado na base aérea de Brasília. Ele alugou um carro para rodar pela cidade e usou serviço de motorista de aplicativo para voltar para a base no dia da viagem.