‘Acho ótimo Rui Costa se dispor a ser interlocutor’, diz Padilha sobre relação com Lira

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou na noite desta segunda-feira, 19, que não se incomoda com o fato de ministro da Casa Civil, Rui Costa, tenha sido escalado para tratar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A pasta de Padilha é responsável, a princípio, por ser a ponte entre o governo federal e os líderes do Legislativo. Mas Lira há muito reclamava de Padilha, dizendo que os acordos acertados com o ministro não eram cumpridos pelo governo.

“Acho ótimo o ministro Rui Costa estar ajudando e querer ajudar, se dispor a ser um interlocutor”, disse, em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura. “Quando mais ministro conversando com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, com lideranças, para mim melhor”. Padilha pontuou, no entanto, que esse contato entre ministros e líderes partidários será coordenado pela sua pasta “e sob a liderança do presidente Lula”.

“Eu e o ministro Rui Costa temos uma relação direta, uma conversa direta, somos ali vizinhos de ministérios”, declarou. Padilha também falou que houve um “resultado recorde” de pagamento de emendas parlamentares, tema que é a reclamação do presidente da Câmara.

Segundo Padilha, não existe “pé de guerra” entre o governo e o Congresso. De acordo com ele, Lira teve uma parceria importante com o governo ao definir a agenda de votações que eram prioridade. Padilha disse que espera repetir essa parceria neste ano. “Ele teve, no seu estilo, um postura, eu diria, de parceria importante com o Brasil nessa agenda compartilhada com o presidente Lula,” disse. “Tenho certeza que nos últimos 12 meses do seu mandato, vai continuar com a mesma postura”, disse Padilha.

