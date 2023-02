‘Achei que não fosse conseguir chegar até o fim. Tudo dói’, diz Anitta sobre Carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/02/2023 - 16:05 Compartilhe

Anitta usou as redes sociais na madrugada de domingo (26) para fazer um desabafo após realizar diversos shows pelo Brasil durante o Carnaval 2023.

Antes de revelar pausa na carreira, Anitta falou sobre aposentadoria

Traição? Namorando, Neymar flerta com modelos em rede social; entenda

“Ufa… agora sim. Fim do carnaval pra mim. Confesso que achei que não fosse conseguir chegar até o fim esse ano. Saúde ta babado”, escreveu a cantora em seu perfil no Twitter.

“Masssss com muita disciplina e cuidados rolou. Morrrrrtaaaaaaa. Tudo dói. Mas grata e feliz. Obrigada a todo mundo que me acompanhou esse Carnaval”, finalizou.





Anitta pegou seus fãs de surpresa ao revelar que fará uma longa pausa em sua carreira. Em entrevista para RicTV, do Paraná, a cantora disse que após seus trabalhos intensos no Carnaval deste ano – ficará um bom tempo longe dos palcos.

“Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim. Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi… Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, disse Anitta.

No ano passado, a artista deu uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde, que não estava nada boa. Ela teve quadros de Endometriose, doença da qual fez uma cirurgia, Epstein-Barr (doença do beijo) e problemas no Pulmão e pâncreas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias