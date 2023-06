ACG adquire minas brasileiras de metais para veículos elétricos, com investimento de montadoras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 12:12 Compartilhe

A ACG Acquisition disse nesta segunda-feira que fechou a aquisição de duas minas brasileiras em um acordo que inclui investimentos das montadoras Stellantis e Volkswagen, como parte de esforços para aprimorar seu foco em metais para veículos elétricos (EVs).

Pelo acordo, a ACG vai adquirir a mina Atlantic Nickel e a mina de cobre Mineração Vale Verde no Brasil da empresa de investimentos Appian Capital, por um valor total de US$ 1 bilhão. A empresa de aquisição de propósito específico, liderada pelo veterano da indústria de metais russo Artem Volynets, mudará seu nome para ACG Electric Metals como parte da transação.

Os metais extraídos nas instalações do Brasil serão exportados para a Europa e América do Norte para serem refinados e depois fornecidos às montadoras, disse a ACG. O acordo será financiado por fontes como um investimento de US$ 100 milhões da Stellantis e um pré-pagamento de níquel no mesmo valor da PowerCo, empresa de baterias de propriedade da Volkswagen – além de outros US$ 100 milhões em investimento de capital da comerciante de commodities Glencore, de acordo com a ACG.

Os investidores La Mancha e Royal Gold e os bancos Citigroup, ING e Société Générale também participam do negócio, ainda segundo a ACG. A empresa também pretende levantar cerca de US$ 300 milhões por meio de uma oferta de ações.

A ACG Electric Metals será “a única produtora de sulfeto de níquel listada em Londres com exposição pura a metais elétricos”, disse a empresa, acrescentando que buscará mais crescimento liderado por aquisições e consolidação de seus ativos de metais.

O acordo será submetido à votação dos acionistas em uma reunião no próximo mês e deverá ser concluído logo em seguida, sujeito à aprovação regulatória, afirmou a ACG. Fonte: Dow Jones Newswires.

