Acessos a e-commerce caem 4,5% no 1º semestre de 2023, aponta relatório da Conversion

Relatório da agência Conversion apontou retração de 4,5% no primeiro semestre de 2023 no tráfego do e-commerce brasileiro em comparação a igual período de 2022. Neste ano, foram 2,32 bilhões de acessos por mês, frente aos 2,43 bilhões do ano passado. A expectativa para o segundo semestre do ano é de crescimento, na expectativa por datas como black friday e Natal.

Na comparação de junho ante maio, houve queda nos acessos de 2%, volume absoluto de 2,31 bilhões de acessos únicos. Mesmo com o dia dos namorados, apenas alguns setores mantiveram seus acessos em crescimento em junho, como o de calçados (6,4%). Perderam tráfego setores que tendem a performar bem neste mês, como o setor de joias e relógios (-9%) e cosméticos (-5,7%). O que chama atenção é a queda de 3,5% do setor de marketplaces, que representa 40% do resultado total.

Ao analisar a performance das plataformas mais visitadas no País, o relatório aponta perda de 2% de acessos no Mercado Livre em junho, pouco mais de 322 milhões de tráfego no mês. Já a Amazon Brasil teve retração de 5% com 178 milhões de acessos. Em contrapartida a essa tendência, a Shopee, Magalu e Shein se mantiveram com igual volume de acessos de maio.

O relatório apresenta também a análise do volume de busca por marcas específicas em buscadores. Neste quesito, a Amazon Brasil se manteve à frente com 49% em junho, seguido pela Stanley (42%), Petz (39%) e Loja do Mecânico (35%).

