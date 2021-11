Acesso ao Porto de Santos (SP) flui normalmente neste sábado, informa SPA

A Santos Port Authority (SPA) informou que o acesso ao Porto de Santos, no litoral paulista, flui normalmente neste sábado (6), sem qualquer retenção ao tráfego nem concentração de caminhões parados.

“As operações que estiveram com alguma interferência até esta sexta-feira (5) estão sendo retomadas e toda a segurança será garantida”, diz a autoridade portuária em comunicado, destacando que não há impedimento do acesso de veículos.

Segundo a nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Guarda Portuária, sob a coordenação da Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos-SP), órgão responsável pela segurança pública portuária, atuam em uma força-tarefa estratégica para garantia da fluidez das cargas no porto.

“Desde a madrugada de quinta-feira (4), um efetivo de 200 homens foi destacado para formar um grande corredor de segurança desde o acesso aos terminais até a subida da Serra do Mar”, diz a SPA, salientando que as forças de segurança realizam escoltas de caminhões na saída, na chegada e dentro do porto para evitar atos de vandalismo e garantir a segurança dos que não aderiram à greve.

A Polícia Militar do Estado e a Polícia Rodoviária Federal estão fazendo patrulhamento aéreo sobre o porto e acessos em esquema 24/7.

