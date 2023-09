Acelen e Bunker One fecham parceria estratégica para abastecimento de navios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/09/2023 - 16:35 Compartilhe

A Bunker One, líder na comercialização de bunker (combustíveis marítimos), e a Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, fecharam acordo para oferecer operação de abastecimento em ancoragem externa no Brasil. A partir deste mês, embarcações como grandes cargueiros e petroleiros podem ser abastecidas na região de fundeio do Porto do Itaqui, na Baía de São Marcos, no Maranhão.

Segundo comunicado das duas empresas, o local foi escolhido por ser um centro estratégico para o comércio internacional, principalmente para exportações de matérias-primas, como ferro e soja, e para distribuição de produtos petrolíferos no mercado interno. “A nova opção de abastecimento atende a todos os tipos de embarcação e a diversas rotas, entre elas as que têm como origem e destino Europa e Estados Unidos”, informaram as companhias.

O abastecimento é realizado por um tanker (navio-tanque) sem necessidade de ancoragem interna, o que pode reduzir o tempo de permanência no porto e os custos com taxas portuárias, já que os navios são abastecidos enquanto aguardam a entrada na área interna para operar. Será possível atender até dois navios por dia, levando em consideração o tempo de cada operação e as particularidades de cada abastecimento.

“Essa parceria vai proporcionar um crescimento da nossa operação no Brasil em cerca de 30%. E não se trata apenas de mais uma linha de atuação ou área geográfica coberta, mas o início de uma promissora aliança, que tem o potencial de oferecer novas soluções para a indústria de shipping na América Latina”,segundo o CEO da Bunker One Brasil, Flavio Ribeiro.

A Bunker One é uma subsidiária do grupo dinamarquês Bunker Holding. O fornecimento de combustíveis marítimos na região vai aumentar o potencial do complexo portuário de Itaqui, que cresceu em média 9% ao ano nos últimos cinco anos.

De acordo com o vice-presidente Comercial, Trading e Shipping da Acelen, Cristiano da Costa, a parceria comercial suporta o crescimento da região, aumentando a oferta e competitividade do Brasil como opção de hub de abastecimento de combustíveis marítimos. “É uma excelente parceria, capaz de trazer competitividade ao abastecimento de bunker na região de São Luís do Maranhão”, afirmou.

Para conhecer profundamente a área de atuação nas operações de abastecimento em Itaqui, as duas empresas investiram em dois estudos: um meteoceanográfico das áreas de fundeio e outro de aproximação e amarração das embarcações nas operações de abastecimento.

Para garantir excelência nas condições de operação, o estudo utilizou dados nacionais e internacionais para análise de vento e rajada, de ventos e ondas, assim como de correntes. O conhecimento detalhado das condições meteorológicas permite que sejam realizadas operações no mais alto padrão de fornecimento, informaram as companhias.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias