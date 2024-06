Acelen bate recordes de produção de gasolina, diesel, QAV e n-parafina em maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, bateu recordes de produção de gasolina, diesel, Querosene de Aviação (QAV) e n-parafina em maio, informou a Acelen, braço do fundo de investimento árabe Mubadala, que controla o ativo comprado da Petrobras em 2021.

A produção de gasolina atingiu 322 milhões de litros, aumento de 15% comparado ao mês de março de 2023, quando registrou 280 milhões de litros. Já o diesel apresentou novo recorde, de 444 milhões de litros, um crescimento de 2% em relação a outubro do ano passado, quando produziu 436 milhões de litros.

Outros produtos, como n-parafina (usada para fabricar detergentes e fluidos usados na perfuração de poços) e combustível de aviação (QAV), também bateram recordes, com 500 milhões de litros, aumento de 2% comparado a novembro de 2023, quando produziu 489 milhões de litros.

“Os resultados positivos obtidos em menos de três anos de gestão estão diretamente ligados ao Programa Acelen Excelência. A iniciativa tem como objetivo o aprimoramento de processos e metodologias com foco em melhoria contínua e que envolve todas as áreas da Refinaria”, disse a empresa em nota.

A Refinaria de Mataripe, ex-Landulpho Alves (Rlam), responsável por cerca de 14% do mercado de refino do País, foi vendida pela Petrobras no governo Bolsonaro. A estatal, sob nova gestão, já manifestou interesse de retomar o controle da unidade e fazer parceria na área de biorrefino.