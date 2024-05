Accademia della Cucina Italiana em São Paulo comemora 40 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/05/2024 - 11:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 MAI (ANSA) – A Accademia della Cucina Italiana em São Paulo, a primeira a se estabelecer na América Latina, fundada em 1984, e liderada pelo delegado Gerardo Landulfo, comemorou seus 40 anos no histórico restaurante do hotel Ca’ d’oro.

Na ocasião, o advogado milanês Marzio Arcari foi premiado com um reconhecimento pelos seus 25 anos de adesão à organização que protege as tradições da cozinha italiana e a promoção da cultura gastronômica das 20 regiões, com atenção à origem das receitas e a qualidade dos ingredientes.

“Em 2012 criamos a Semana da Culinária Regional Italiana, organizada pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo com a colaboração de nossa delegação. Iniciativa que em 2016 inspirou a Semana da Culinária Italiana no Mundo, promovida pelo Ministério das Relações Exteriores”, explica Landulfo, já envolvido na edição deste ano do evento, a 13ª, de 21 a 27 de outubro, no ano dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

(ANSA).