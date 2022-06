Acredite, você provavelmente tem ácaros nos cílios Calma! De acordo com especialista, isso é normal. Entenda o que causa o aparecimento de ácaros nos cílios

Existem dois tipos de problemas que podem residir nos seus cílios. Mas antes de correr para o espelho e começar a inspecionar os olhos, saiba que “ácaros nos cílios, na verdade, são supercomuns e normais”, segundo Howard R. Krauss, médico neuro-oftalmologista da Providence Saint John’s Health Center (EUA).

Talvez não seja reconfortante saber que minúsculas criaturas podem estar rastejando para cima e para baixo em seus cílios. No entanto, isso não é, necessariamente, um problema. Entenda com informações da “Women’s Health”.

O que exatamente são os ácaros?

Os ácaros dos cílios — como Demodex folliculorum e Demodex brevis — são passados de pessoa para pessoa e vivem no rosto, tipicamente ao redor dos folículos pilosos, onde eles depositam seus ovos. “Eles se alimentam de muco, sebo e óleos que as pessoas tendem a secretar de seus poros faciais e glândulas ao redor do olho”, explica Krauss.

Algumas pessoas têm mais desses ácaros do que outras. Se você tem pele oleosa ou se tem como hábito dormir com maquiagem, é mais provável que aconteça com você.

“Os ácaros também podem ir para sua pele se seus olhos estiverem inflamados ou irritados”, diz Krauss (novamente, porque o muco extra está sendo secretado).

Como saber se tenho ácaros nos cílios?

Há uma chance muito boa de que você já os tenha. Afinal, eles amam o óleo em seu rosto — o que é totalmente normal — e você não pode vê-los a olho nu. “Contudo, se você realmente quiser ver, olhe para um cílio caído com uma lupa de 16x”, orienta o médico.

Certas condições podem te tornar mais suscetível aos ácaros — e esses problemas subjacentes devem preocupar mais do que as próprias criaturas. Se você tiver blefarite (inflamação das pálpebras que causa olhos lacrimejantes, vermelhidão, coceira ou ressecamento) ou alergias, por exemplo, provavelmente poderá contar com mais ácaros, já que seus olhos estão excretando muco.

As mulheres também podem ter mais ácaros do que os homens por razões hormonais, e as pessoas mais velhas muitas vezes têm mais ácaros do que os mais jovens (pois, de acordo com Krauss, a secreção de sebo aumenta com a idade).

Como se livrar dos ácaros nos cílios?

Os ácaros de cílios são totalmente normais e nada para se preocupar. As coisas pelas quais eles são atraídos (irritação, inflamação, muco extra), na verdade, são o verdadeiro problema. “Eu não acho que você deva se preocupar em ter os ácaros, mas você não deve ignorar”, pontua o médico.

“Se você tiver blefarite, por exemplo, pode aplicar uma compressa quente e úmida ou lavar por alguns minutos”, orienta. A umidade quente facilitará a limpeza do acúmulo de crostas em volta dos olhos e ajudará a reduzir as secreções que causam as bactérias causadoras de inchaço e irritação nas pálpebras. Quanto menos secreções nas glândulas você tiver, menos ácaros você terá, já que eles terão menos para se alimentar.

Tem uma irritação que simplesmente não desaparece? Consulte seu oftalmologista para descobrir o que está acontecendo. Apesar de os ácaros não serem um problema sério, olhos sujos podem ser um sinal de um problema maior.