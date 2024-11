Ação para turistas virarem ‘gladiadores’ no Coliseu irrita Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/11/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 NOV (ANSA) – Uma ação promocional para encenar um espetáculo de gladiadores com turistas no Coliseu provocou polêmica em Roma, cuja prefeitura pediu que a iniciativa seja suspensa.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Parque Arqueológico do Coliseu, órgão vinculado ao Ministério da Cultura da Itália, e a plataforma de aluguéis de temporada Airbnb, como parte das ações promocionais do filme “Gladiador 2” A iniciativa prevê que 16 turistas se vistam de antigos lutadores da era romana para simular combates dentro do anfiteatro mais famoso da Antiguidade, com quase 2 mil anos de história. Os participantes terão direito a escolher a armadura que usarão na encenação e a um banquete de alimentos que remetem aos hábitos da época, como uvas, romãs, amêndoas e nozes.

A experiência terá duração de três horas e está marcada para 7 e 8 de maio de 2025, com participação gratuita, mas os escolhidos terão de arcar com custos de deslocamento e hospedagem. Em troca do espaço, o Airbnb fará uma doação para o parque arqueológico.

As inscrições ficarão abertas entre 27 de novembro e 10 de dezembro, no site da plataforma, enquanto a Prefeitura de Roma se movimenta para tentar impedir a ação.

“A notícia de um espetáculo de gladiadores dentro do Coliseu nos deixa no mínimo perplexos”, disse o secretário municipal de Cultura, Massimiliano Smeriglio, acrescentando que o projeto reforça a “mercantilização” do patrimônio histórico.

“Não podemos transformar um dos monumentos mais importantes do mundo em um parque temático, por isso decidi escrever ao CEO do Airbnb para pedir que renuncie ao espetáculo”, declarou Smeriglio.

Já o Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, acusou a plataforma de confundir Roma com “a Disneylândia”. “Após ter tomado posse de todo o centro histórico, desnaturando-o e fazendo-o se tornar um grande parque turístico, agora quer ridicularizar o Coliseu”, afirmou a legenda, em referência à disseminação de imóveis para turistas na região. (ANSA).