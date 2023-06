‘Ação está fadada ao insucesso’, diz defesa de Bolsonaro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 13:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 22 JUN (ANSA) – O advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, afirmou que a ação que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente é “impostora” e está “fadada ao insucesso”.

O ex-mandatário é acusado de de abuso de poder político e dos meios de comunicação por conta de uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, quando ele atacou o sistema eleitoral brasileiro.

Em sua argumentação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o advogado alegou que Bolsonaro não era candidato quando reuniu diplomatas na residência presidencial e que a ação não poder levar em conta fatos posteriores, como as supostas tramas para um golpe reveladas já em 2023.

“Trata-se de uma ação impostora, eivada de falsidade ideológica, ação fadada ao insucesso”, afirmou Vieira, acrescentando que não é o “bolsonarismo” que deve ser julgado, mas sim a reunião com diplomatas.

Segundo o advogado, as críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral podem ter sido “inadequadas” ou “ácidas”, mas buscavam “aprimorar” as urnas eletrônicas. Vieira de Carvalho ressaltou ainda que o caso foi no máximo uma propaganda eleitoral antecipadas, infração sujeita apenas a multas, e não abuso de poder político. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias