Ação Educativa no Dia Nacional de Doação de Órgãos

Duque de Caxias – Um abraço simbólico ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo (HMMRC) e distribuição de panfletos à população vão marcar a ação educativa para chamar a atenção para o Dia Nacional de Doação de Órgãos, 27 de setembro.

Funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Civil de Caxias vão promover a ação, a partir das 10h, para sensibilizar a população sobre o drama enfrentado pelos pacientes que aguardam na fila de espera por transplantes.

Uma equipe multidisciplinar e estudantes da área de saúde estarão no local tirando dúvidas da população e informando a respeito do assunto. Desde 2017, o município está habilitado no Sistema Nacional de Transplante (CIHDOTT) para captação de órgãos e tecidos para transplante.

O CIHDOTT é uma comissão intra-hospitalar formada por equipe multiprofissional da área de saúde, que tem a finalidade de organizar rotinas e protocolos que possibilitem o processo de doação de órgãos e tecidos para transplantes.

O HMMRC é a unidade de referência para a captação de órgãos no município. Desde sua habilitação até hoje, o hospital já realizou 10 captações através do CIHDOTT.

Mais do que uma demonstração de empatia e generosidade, a doação de órgãos pode ser a única esperança de vida ou oportunidade de recomeço para pacientes à espera de transplante. Dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO) revelam que vem crescendo a cada ano o número de doadores no país.

Para se tornar um doador, o primeiro passo é comunicar a intenção à família, uma vez que a concessão de órgãos só é feita mediante autorização familiar. A doação fica impossibilitada a pessoas que não possuem documentação, menores de 18 anos e as que tenham restrições clínicas, como conhecimento da causa da morte e doenças infecciosas ativas, entre outros.

Os órgãos doados seguem para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes.

Seja um doador de órgãos

Há dois tipos de doadores. O doador vivo, que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não prejudique a sua própria saúde. Em vida, podem ser doados rins, parte do fígado, parte da medula óssea ou parte do pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes só com autorização judicial.

Outro tipo de doador é o doador falecido, aquele que tem morte encefálica comprovada. O Sistema Único de Saúde (SUS) tem o maior programa público de transplante do mundo, em que 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos.