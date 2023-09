Ação do Casino abre em forte baixa em Paris, após multa à holding Rallye

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 6:53 Compartilhe

A ação do grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, abriu em forte baixa na Bolsa de Paris nesta segunda-feira, após notícia de que a Rallye e seu CEO foram multados por divulgarem informações falsas sobre sua posição de liquidez. Por volta das 4h20 (de Brasília), o papel do Casino recuava 3,6% no mercado francês, depois de iniciar os negócios em queda de 4,8%.

A Rallye é a holding company por trás do Casino, no qual detém fatia de 51,7%, segundo o site do varejista.

No fim da semana passada, o órgão regulador de mercado da França tornou público que, no último dia 7 de setembro, havia decidido multar a Rallye em 25 milhões de euros e seu CEO, Franck Hattab, em 1 milhão de euros pela divulgação de informações falsas ou enganosas sobre a posição financeira do grupo em 11 ocasiões entre março de 2018 e maio de 2019, incluindo os resultados anuais da Rallye de 2017 e de 2018.

O regulador argumentou que, devido a certas cláusulas e garantias nos contratos de financiamento, a situação de liquidez da Rallye dependia do preço das ações do Casino, que era bem mais volátil do que os comunicados financeiros da Rallye sugeriam.

O Casino, que enfrenta sérias dificuldades financeiras, vem há meses negociando injeções de capital com possíveis investidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias