Ação distribui pulseira de identificação de crianças no Rio de Janeiro

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), por meio do Programa SOS Crianças Desaparecidas, está hoje (20) e amanhã (21), entre 9h e 15h, em um estande na Rodoviária Novo Rio, na região central do Rio de Janeiro, distribuindo pulseiras para identificação de crianças. A ideia é que as pulseiras contenham o nome da criança e o contato do responsável.

A iniciativa em parceria com a Rodoviária do Rio, a Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio e a Secretaria de Estado de Transportes serve para alertar e conscientizar os familiares e responsáveis sobre o desaparecimento de crianças em locais de grande concentração de pessoas como praias, shoppings e praças públicas.

Segundo o gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique Oliveira, nesse período de férias que emenda com o carnaval, época em que a cidade recebe muitos turistas, os responsáveis devem redobrar a atenção e os cuidados com as crianças.

“Eu aconselho aos pais ou responsáveis identificarem as crianças antes de saírem de casa. Em alguns casos, os pais se distraem transferindo a responsabilidade para as crianças de cuidarem de si mesmas, o que é errado”, afirmou. “O guardião tem que ser responsável pelos direitos da criança. Ele tem que vigiar, segurar na mão. Não pode se distrair”.

Segundo Oliveira, se ocorrer o desaparecimento, a orientação é que o responsável procure a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência o mais rapidamente possível.

No carnaval do ano passado, 34 casos de desaparecimento temporário chegaram até a FIA, mas todas as crianças foram localizadas.

Além da distribuição das pulseiras, os técnicos da FIA reforçam a importância de os adultos providenciaram documentos de identidade para crianças e adolescentes. O SOS Crianças Desaparecidas, que atua há 24 anos, já localizou pelo menos 3.073 crianças e adolescentes.

Rodoviária Novo Rio

Hoje e amanhã, a rodoviária terá o grupo Choro Pintado que se apresenta com o artista plástico Benedito de Paula. Enquanto os passageiros assistem ao show, o artista pintará telas, ao vivo, que serão sorteadas ao público. Um casal de dançarinos também estará no local para ensinar passos de samba para o público entrar no clima da folia. O show será no embarque superior, das 9h às 11h e das 16h às 18h.

Na sexta e no sábado, um grupo de empresas de ônibus promove o baile Carnavou com desfile de um bloco pelo embarque inferior e plataformas. Serão distribuídos abadás e ventarolas, além de preservativos e folhetos com dicas importantes para o folião. Haverá ainda maquiagem gratuita para as foliãs. A ação ocorre na sexta das 7h às 9h e das16h às 20h e no sábado das 8h às 12h.