Ação de tirar o fôlego

Você não vai nem piscar em “O Resgate”, primeiro filme do diretor Sam Hargrave. Famoso por seu trabalho com dublês e coordenador das cenas de luta de filmes como “Vingadores: Ultimato” e “Guerra Infinita”, ele esbanja talento nas sequências de ação vividas por Tyler Rake, personagem de Chris Hemsworth. A trama do mercenário que tem como missão resgatar o filho de um chefão do tráfico na Índia desencadeia explosões e perseguições alucinantes. O filme é violento e sem muitos diálogos, mas para quem gosta de ação é excelente.