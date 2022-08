Ansa 05/08/2022 - 11:48 Compartilhe

TEL AVIV, 5 AGO (ANSA) – Ao menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas na operação militar de Israel contra a Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde local. As vítimas são dois membros da Jihad Islâmica: Tayasir Jabari, comandante do grupo no norte da Faixa, e Salame Abed. (ANSA).