Ação da TIM sobe após plano estratégico até 2025

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da TIM avançavam nesta quarta-feira, após divulgar na véspera projeções para o período entre 2023 e 2025, incluindo expectativa de crescimento percentual de “duplo dígito baixo” do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) neste ano.

A empresa de telecomunicações também estimou alta percentual na receita de serviços de “um dígito alto” em 2023 ante o ano passado, enquanto o patamar de investimentos sobre a receita líquida deve ficar abaixo de 20%.

Às 10:09, os papéis subiam 0,77%, a 11,80 reais, enquanto o Ibovespa recuava 0,28%. Na véspera, as ações fecharam em alta de 1,56%, no terceiro pregão seguido de ganho, período em que acumulou elevação de 8,33%.





Analistas do Credit Suisse avaliaram positivamente o plano estratégico da companhia, destacando que indica crescimento da receita de serviços acima da inflação e aumento da margem Ebitda, assim como uma redução nominal significativa no investimento e elevação nas remunerações aos acionistas.

“O novo ‘guidance’ aponta para investimento abaixo do esperado e dividendos maiores que nossas estimativas atuais”, afirmaram os analistas, que têm recomendação “outperform” para as ações, com preço-alvo de 15,50 reais.

(Por Paula Arend Laier)





