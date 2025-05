Ação da PF mira empresários e laranjas em esquemas de compras de sentenças do STJ

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 13, a 5ª fase da Operação Sisamnes, que tem como objetivo apurar sobre supostos esquemas de compras de sentenças do STJ (Superior Tribunal de Justiça). Esta ação mirou empresários, operadores e laranjas suspeitos de envolvimento nos casos.

De acordo com a corporação, as investigações identificaram uma rede financeira-empresarial de lavagem de dinheiro, com o intuito de esconder a origem das supostas propinas oriundas das compras de decisões judiciais.

Nesta terça, os agentes cumpriram 11 mandados de buscas nos municípios de Cuiabá, Primavera do Leste, Várzea Grande — no estado de Mato Grosso –, Barueri e São Paulo — ambos no estado de São Paulo.

Os alvos da ação foram: empresas que supostamente faziam a ocultação e dissimulação das propinas; empresários suspeitos de terem ligações com essas empresas; operadores financeiros; casas de câmbio e laranjas.

O STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou o sequestro de bens e valores que podem chegar a R$ 20 milhões, e determinou a apreensão de passaportes dos investigados.