Ação da Petz reverte queda e lidera altas do Ibovespa após resultado trimestral

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Petz avançavam fortemente na bolsa paulista nesta quarta-feira, um dia após a divulgação do resultado do terceiro trimestre, que mostrou queda no lucro líquido, mas crescimento da receita bruta total, em meio a um expressivo ritmo de expansão de lojas.

Às 11:23, os papéis subiam 6,5%, a 8,69 reais, melhor desempenho do Ibovespa, que cedia 0,25%. Na máxima, as ações chegaram a 8,84 reais, revertendo a fraqueza da abertura, quando caíram até 7,97 reais.

Para analistas do Itaú BBA, a Petz reportou resultados negativos e em linha com as expectativas, mantendo as mesmas tendências vistas no segundo trimestre, com crescimento de um dígito em vendas na métrica mesmas lojas e pressão de rentabilidade.

“Investidores focarão nesses temas para entender melhor a produtividade das lojas daqui para frente, enquanto a compressão da rentabilidade está em linha com nossas expectativas e reflete a tendência de mudança de produto e mix para canais/produtos de menor margem”, afirmaram Thiago Macruz e equipe em relatório.

No entanto, eles avaliam que esse resultado já estava precificado, dada a recente reação das ações. Na véspera, as ações fecharam em baixa de 6,2%.

Na visão da equipe do BTG Pactual, embora as margens ainda estejam sob pressão, tendência que deve persistir nos próximos trimestres, com uma combinação negativa de inflação, mix de vendas e integração/aceleração de aquisições, a Petz continua apresentando uma expansão decente da receita.

“Ainda que no curto prazo a ação deva continuar pressionada, Petz continua sendo uma das nossas principais recomendações estruturais”, afirmaram os analistas liderados por Luiz Guanais, citando entre as razões para tal visão a exposição a um mercado grande, de alto crescimento e fragmentado.

(Por Paula Arend Laier)

