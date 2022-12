Ação da Paranapanema desaba mais de 20% após pedido de recuperação judicial

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 13:34 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Paranapanema, que tem a Caixa Econômica Federal como acionista, perdiam cerca de um quarto de seu valor na bolsa de valores nesta quinta-feira, após a empresa ajuizar pedido de recuperação judicial em São Paulo.

A Paranapanema, que afirma ser a única empresa a transformar o cobre mineral em metal no Brasil, disse na noite da véspera que entrou com o pedido na 1° Região Administrativa da Comarca do Estado de São Paulo.

A companhia já vinha realizando acordos com credores nos últimos anos e atribuiu, em documento judicial, sua situação às crises econômicas de 2015 e 2016 e à pandemia de Covid-19, além de uma parada operacional em unidade na Bahia por problemas de gasoduto mais cedo neste ano.

Às 13:17, a ação despencava 23,79%, a 4,55 reais, tendo atingido mínima a 4,50 reais mais cedo, menor cotação em cerca de 30 anos, segundo dados da Refinitiv. O papel, listado desde 1971, tem pouca liquidez na bolsa. No mesmo horário, o Ibovespa, índice do qual a Paranapanema não faz parte, cedia 1,42%.

O pedido de recuperação judicial, em caráter de urgência, se estende às controladas Centro de Distribuição de Produtos de Cobre e Paraibuna Agropecuária. O grupo, que tem a Caixa Econômica Federal (com fatia de 16,2%) e a operadora global de commodities Glencore(com 5,7%) no seu quadro acionário, fechou o terceiro trimestre com dívida líquida de 3 bilhões de reais e emprega cerca de 1.670 pessoas.

