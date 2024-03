Ação da FedEx sobe 12% no pré-mercado de NY, após ampliar lucro em meio à queda na receita

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/03/2024 - 8:47 Para compartilhar:

A FedEx registrou lucros mais elevados no terceiro trimestre fiscal e surpreendeu expectativas, uma vez que a redução de custos compensou a procura mais fraca no período.

Este é o sexto trimestre consecutivo de queda nas vendas anuais, mas é também o terceiro trimestre seguido de melhorias anuais nas margens de lucro operacional. A FedEx relatou uma margem de lucro operacional de cerca de 6%, um aumento de 1 ponto porcentual ao ano. Wall Street projetava uma margem de cerca de 5,5%

A empresa de remessa de pacotes com sede em Memphis, Tennessee, relatou um lucro de US$ 879 milhões, ou US$ 3,51 por ação, no trimestre encerrado em 29 de fevereiro, em comparação com US$ 771 milhões, ou US$ 3,05 por ação, um ano antes. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro por ação de US$ 3,27.

A receita caiu 2,3%, para US$ 21,7 bilhões, abaixo dos US$ 21,95 bilhões esperados pelos analistas consultados pela FactSet. O presidente executivo, Raj Subramaniam, disse que a lucratividade da FedEx aumentou apesar de um ambiente de demanda mais fraco, à medida que a empresa se beneficiou de sua iniciativa de redução de custos.

A FedEx apoiou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2024. Enquanto isso, a empresa agora espera lucro por ação de US$ 15,65 a US$ 16,65 para o ano fiscal completo, em comparação com a faixa de orientação anterior de US$ 15,35 a US$ 16,85 por ação.

Às 8h24 (de Brasília), os papéis da FedEx subiam 12,56% no pré-mercado de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

