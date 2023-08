Ação da Evergrande volta a ser negociada em Hong Kong, com queda de 47,39% no dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 12:41 Compartilhe

As ações da Evergrande, subsidiária da gigante do setor imobiliário chinês Evergrande Group, voltaram a ser negociadas nesta quinta-feira, 3, em Hong Kong, fechando em queda de 47,39% no dia. O movimento ocorre após um retorno similarmente doloroso para a unidade do setor automotivo da companhia, que caiu 61% em sua volta ao mercado acionário na semana passada.

As negociações da própria China Evergrande seguem paradas. A companhia já foi a maior do país em vendas contratadas no setor imobiliário, mas teve um default em dezembro de 2021, o que agravou uma crise no segmento, o qual ainda não se recuperou.

A Evergrande tem até 20 de setembro para voltar a ser negociada, ou a ação pode ser retirada das negociações em Hong Kong.

A empresa esteve no centro de um complexo arranjo de financiamento entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, que levou bancos a ficar com US$ 2 bilhões de seus depósitos.

A companhia sofreu prejuízo líquido de US$ 44 milhões em 2021, quando realizou baixas contábeis na maioria de seus ativos, mas conseguiu registrar lucro líquido de US$ 195 milhões no ano passado.

Os investidores nos US$ 19 bilhões em bônus em default da Evergrande estarão olhando com atenção as negociações de suas duas subsidiárias.

Elas poderiam ser usadas como uma segurança para mais bônus que a companhia tem oferecido, como parte de um acordo recente para reestruturar sua dívida. Fonte: Dow Jones Newswires.

