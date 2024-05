Ação da Eli Lilly atinge máxima histórica após avanço em tratamento contra doença de Crohn

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 21:12 Para compartilhar:

A Eli Lilly anunciou nesta terça-feira, 21, que mais de metade dos pacientes com doença de Crohn alcançaram remissão clínica após um ano de tratamento com o medicamento experimental mirikizumab em um ensaio recente.

Segundo a farmacêutica, o teste fase 3 do mirikizumab entre pacientes com doença de Crohn ativa de moderada a grave mostrou melhorias estatisticamente significativas e clinicamente significativas em vários desfechos em um ano, em comparação com um placebo.

Em um ano, a remissão clínica foi alcançada por 54,1% dos pacientes que tomaram mirikizumab e a resposta endoscópica, outro alvo importante do tratamento, foi alcançada por 48,4% dos pacientes.

Após o anúncio, a ação da Eli Lilly saltou 2,55% na Bolsa de Nova York nesta terça-feira e alcançou maior nível da história, de acordo com a Dow Jones Newswires. Fonte: Dow Jones Newswires.