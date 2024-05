Ação da Dell bate marca histórica, após elogio do Morgan Stanley sobre sua tecnologia para IA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2024 - 17:15 Para compartilhar:

A Dell Technologies é a melhor escolha na construção de infraestrutura de inteligência artificial (IA), segundo o Morgan Stanley. A avaliação do banco de investimentos fez com que as ações da Dell saltassem mais de 11%, perto do fechamento em Nova York, batendo recorde histórico.

Analista do Morgan Stanley, Erik Woodring manteve sua recomendação de compra para as ações da empresa de tecnologia. O banco projeta que a Dell terá um lucro por ação de US$ 8,06 em 2025 e US$ 10,12 em 2026, superando estimativas anteriores.

Na segunda-feira, a OTR Global passou a classificar as ações da Dell de mistas para positivas, após consultas com 17 parceiros de canal na América do Norte, Europa e China.

Woodring aponta que a empresa se beneficia com o aumento nas vendas de servidores de IA, com a demanda por armazenamento e com a melhoria no mercado de computadores.

Para ele, o programa de retorno de capital por meio de dividendos e recompra de ações é um “impulso adicional”. Fonte: Dow Jones Newswires.