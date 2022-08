Ação da Block tem volatilidade após inverno cripto abater resultado no 2º tri

reuters 05/08/2022 - 11:44 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Block, empresa de pagamentos digitais que apostou alto no bitcoin liderada por Jack Dorsey, tinham volatilidade nesta sexta-feira, após divulgar prejuízo trimestral devido à diminuição do interesse em criptomoedas.

A ação subia 1,5% às 11h27 (horário de Brasília), após ter chegado a cair até 7% nas negociações pré-mercado.

A Block divulgou na quinta-feira um prejuízo de 0,36 dólar por ação no segundo trimestre, ante lucro de 0,40 dólar no ano passado, e disse que desacelerou as contratações e cortaria sua meta de investimento para 2022 em 250 milhões de dólares.

“O ato de cortar gastos sugere que a SQ está se preparando para um crescimento potencialmente mais fraco”, escreveram analistas do JPMorgan em nota.

Mas a corretora manteve sua classificação de “overweight” e preço-alvo de 107 dólares para as ações, citando o potencial de ganhos subjacentes de seu negócio de compras a prazo, que teve 150 milhões de dólares de lucro bruto no trimestre.

