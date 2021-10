Ação da Beyond Meat cai 11,80% após companhia reduzir previsão de receita

Nova York, 22 – As ações da fabricante de carne vegetal Beyond Meat, dos Estados Unidos, fecharam em forte queda de 11,80% nesta sexta-feira em Nova York, após a companhia ter reduzido sua expectativa de receita no terceiro trimestre. A estimativa foi cortada para US$ 106 milhões, de um intervalo entre US$ 120 milhões e US$ 140 milhões projetado anteriormente.

Segundo a Beyond Meat, uma redução nas encomendas de uma distribuidora canadense durou mais tempo do que o esperado.

A companhia também esperava que uma mudança na distribuidora que atendia um de seus maiores clientes resultasse em aumento das encomendas, o que não ocorreu. Além disso, a expansão da distribuição dos produtos da empresa sofreu atrasos.

A Beyond Meat disse também que enfrentou problemas operacionais no terceiro trimestre, como a perda de água potável durante duas semanas em uma unidade da Pensilvânia, o que resultou em pedidos não entregues.

