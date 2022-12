Ação da Arco Plataform chega a disparar 25% após oferta para fechar capital

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 12:32 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Arco Plataform disparavam nesta quinta-feira, após o grupo de educação anunciar que recebeu uma oferta preliminar não vinculante da General Atlantic e do Dragoneer Investment Group para comprar todas as ações e fechar o capital da companhia.

O preço de aquisição proposto por General Atlantic e Dragoneer para cada ação de classe A é de 11 dólares em dinheiro, um prêmio de mais de 20% em relação à cotação de fechamento da quarta-feira (9,04 dólares).

Por volta de 12:05, os papéis saltavam 22,57% em Nova York, a 11,08 dólares, tendo alcançado 11,31 dólares (+25,11%) na máxima até o momento.

A oferta não contempla as ações detidas pelos fundadores Oto Brasil de Sá Cavalcante e Ari de Sá Cavalcante Neto e suas respectivas afilidadas. Pela proposta, os fundadores continuarão com a mesma participação com direito a voto na companhia se o negócio for concluído.

(Por Paula Arend Laier)

