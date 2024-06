Ação com a cantora de bossa nova Alaíde Costa dá à AlmapBBDO primeiro Grand Prix para o País

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 18:55 Para compartilhar:

No segundo dia do Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade, nesta terça-feira, 18, o Brasil conquistou o seu primeiro Grand Prix com uma campanha da AlmapBBDO para a marca de bebidas Johnnie Walker, da Diageo. A agência levou o principal troféu da noite na categoria Na ação criada pela agência, a marca de bebidas foi a responsável por levar a cantora para uma apresentação no Carnegie Hall, em Nova York, para o show “A Grande Noite – Bossa Nova”.

Aos 88 anos, a cantora recebeu o reconhecimento do seu papel como um dos nomes por trás da criação de um dos estilos musicais mais importantes do País, seis décadas depois do show histórico que “apresentou” a bossa nova ao mundo sem a sua presença.Entertainment Lions for Music, com a ação estrelada pela cantora Alaíde Costa, uma das precursoras da bossa nova no Brasil e que teve sua história apagada durante quase 60 anos.

“É uma enorme satisfação, finalmente, poder levar meu canto ao palco que mostrou a nossa música para o mundo nos anos 1960. Agora vão mostrar Alaíde Costa”, disse a artista, à época do evento. “É um trabalho que nos deixa muito orgulhosos”, afirma o vice-presidente global de criatividade da AlmapBBDO, Luiz Sanches.

O executivo avalia que o reconhecimento na categoria de entretenimento para a música celebra a estratégia escolhida pela companhia de usar a criatividade como vetor de conexão do público com as marcas. “Nós criamos valores emocionais para as marcas e produtos, e o entretenimento é uma forma de fazer isso, conectando canais diferentes para emocionar as pessoas”, complementa.

Na avaliação do vice-presidente de marketing da Diageo no Brasil, Guilherme Martins, o projeto é mais do que uma peça publicitária. O projeto “Errata at 88” (nome em inglês para a ação) é uma declaração sobre a importância de reconhecer e celebrar todas as vozes, corrigindo erros do passado para a construção de um futuro mais inclusivo.

“Ver o reconhecimento merecido de Alaíde, e agora receber o reconhecimento de nossa campanha no Cannes Lions, é gratificante e endossa a nossa confiança de que estamos seguindo no caminho certo de conexão com a cultura e o coração do nosso consumidor, que é a grande razão de todo o nosso trabalho”, afirma.

Durante a segunda noite do evento, a AlmapBBDO subiu ao palco uma segunda vez para receber o Leão de ouro e um bronze para a campanha de Bradesco Seguros, nas categorias de Design Lions e Industry Craft Lions, respectivamente.

A agência ainda garantiu uma estatueta de bronze em Entertainment Lions for Music para a ação que colocou Elis Regina e a filha, Maria Rita, para cantarem juntas utilizando ferramentas de inteligência artificial generativa. A ação fazia parte das festividades de 70 anos da montadora alemã Volkswagen no Brasil.

Para os próximos três dias do evento, a AlmapBBDO ainda terá a possibilidade de expandir expressivamente o número de prêmios no festival, isso porque a agência é a casa criativa com o maior número de indicações ao shortlist.

Assista à campanha da Johnnie Walker vencedora do Grand Prix em Cannes.

Brasileiros no palco

Ainda no segundo dia do festival, que premia as campanhas mais criativas do mercado global, o Brasil subiu ao palco do Teatro Lumière, no Palácio dos Festivais, para receber três Leões de ouro.

O País traz para casa as estatuetas douradas nas categorias de Film Craft Lions, para a Moderna, Design Lions, com a campanha da AlmapBBDO para Bradesco Seguros e Industry Craft Lions, para a VML na campanha de Coca-Cola.

Esse é o segundo Leão de ouro da VML para a campanha de Coca-Cola que recriou logos não autorizados da marca clássica da gigante de bebidas e transformou em lata de refrigerantes para serem comercializados em diversos pequenos negócios pelo mundo.

Ao todo o País conquistou 17 estatuetas nesta terça-feira, sendo um Grand Prix, três ouros, nove bronzes, e quatro pratas. Na somatória de prêmios até o momento, o País já garantiu 35 troféus, dos quais seis são de ouro, além do Grand Prix para AlmapBBDO.