Acampamentos que ensinam crianças a serem youtubers crescem nos EUA

Tornar-se um criador de conteúdo em tempo integral emergiu como um dos objetivos profissionais mais populares entre crianças em idade escolar nos Estados Unidos e em todo o mundo. Quase 30% das crianças de 8 a 12 anos listaram o “YouTuber” como sua principal escolha de carreira em uma pesquisa global realizada em 2019 pela Harris Poll e pela fabricante de brinquedos Lego – três vezes mais do que o “astronauta” escolhido.

No mesmo ano, uma pesquisa da Morning Consult com a Geração Z e a geração Y nos Estados Unidos descobriu que mais da metade dos jovens de 13 a 38 anos – 54% – queriam se tornar influenciadores das redes sociais.

Para atender à crescente demanda, programas extracurriculares e acampamentos de verão estão surgindo em todo os EUA para ensinar habilidades relevantes de produção cinematográfica.

Acampamentos mais tradicionais que oferecem programas de artes e ciências também adicionaram faixas ou aulas no YouTube. Até mesmo instituições de ensino superior estão se atualizando, como a Universidade da Califórnia em Los Angeles, a Universidade do Sul da Califórnia e a Universidade da Carolina do Leste adicionaram programas e cursos sobre marketing de mídia social e criação de conteúdo.

Muitas crianças têm opiniões especialmente positivas sobre o YouTube. Em um destes acampamentos, o Creator Camp, todos os dias, as crianças chegam às 8h30 para aprender habilidades técnicas, como edição de vídeo no CapCut, um aplicativode edição. Eles também aprendem sobre storyboards, como criar roteiros de vídeos e os princípios básicos para gravar um videoblog atraente, ou “vlog”.

Em salas de aula repletas de adereços, telas verdes, fantasias, equipamentos de iluminação, quadros brancos e iPads para filmar e editar vídeos, crianças encontram um lugar para explorar suas paixões por cinema e vídeo.

O acampamento custa US$ 230 ( aproximadamente R$ 1150) por semana e funciona três dias por semana. As crianças do programa têm habilidades variadas e acesso à tecnologia. Enquanto algumas crianças falam em ter seu próprio iPhone ou câmeras de nível profissional, outras disseram que criaram vídeos principalmente usando o iPad da família ou os dispositivos dos pais.

O programa enfatiza a segurança digital: os funcionários incentivam as crianças a não usarem seus nomes verdadeiros online. No início do acampamento, eles criam um nome de canal pseudônimo sob o qual criam todos os seus vídeos, que não são postados publicamente. Em última análise, os pais devem decidir se permitem que os seus filhos mantenham a sua própria presença pública nas redes sociais.

O acampamento também enfatiza a importância de criar vídeos para diversão e expressão criativa, e não por dinheiro. Mas muitas crianças disseram que estavam profundamente interessadas nas oportunidades económicas de ser YouTuber.

“Eu adoro o YouTube e quero ser famoso no YouTube porque quero muito dinheiro”, disse a campista Chloe, 7 anos, uma aluna do segundo ano que disse que sonha em ser YouTuber desde os 4 anos, para o jornal Washington Post.

Como estrela do YouTube, “eu poderia comprar o que quisesse”, acrescentou ela, incluindo “um iPhone e um computador, AirPods e uma Barbie Dreamhouse. Uma verdadeira Barbie Dreamhouse, grande e com paredes. Seria em Paris por causa da Torre Eiffel. Eu ia ver a Torre Eiffel todos os dias e todas as manhãs ficava no meu quarto em frente à Torre Eiffel e fazia vídeos sobre isso.”

Colin, de 9 anos, disse que sabe que desenvolver um canal no YouTube é um trabalho árduo. Mas contanto que você crie conteúdo suficiente, você terá sucesso, disse ele: “O YouTube é um bom caminho para ficar rico porque, depois de enviar uma tonelada de vídeos, é aí que você começa a ganhar curtidas e dinheiro”.

Além dos sonhos de riqueza, muitos acampantes disseram que veem o YouTube como uma forma de ganhar confiança e status social.

Aliyah, de 11 anos, da sexta série, disse que cresceu assistindo canais familiares no YouTube. Ela aspira ser YouTuber porque acha que sua vida será mais emocionante e que ela será mais corajosa. Por enquanto, ela se filma em particular com amigos fazendo desafios culinários na cozinha de sua família. Mas quando ela começar seu canal “de verdade”, disse ela, ela planeja filmar aventuras como patinar no gelo e nadar nas profundezas do oceano.

Muitas crianças disseram que veem a fama no YouTube como uma forma de escapar do isolamento social. Aliyah, que disse ter dificuldade em encontrar amigos com interesses semelhantes, disse que o YouTube poderia ajudá-la a conhecer e fazer amizade com pessoas que pensam como você.

Sarah Brown, mãe de dois acampantes, disse que matriculou os filhos porque deseja que eles aprendam habilidades digitais que normalmente não são ensinadas na escola. “Acreditamos no empreendedorismo e na criação de algo de valor e em colocá-lo no mundo, seja para trabalho ou como forma de criatividade”, acrescentou ela.

