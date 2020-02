Acadêmicos do Baixo Augusta reúne 1 milhão de pessoas e tem protesto a favor dos indígenas

Como já é de costume, além de reunir milhares de foliões na região central da capital paulista, o Acadêmicos do Baixo Augusta sempre reserva aos fãs um assunto polêmico como manifesto. Neste ano, o tema foi “Viva a Resistência”, com a participação da cantora Elza Soares. Outro ponto que marcou o desfile no último domingo (16), foram os protestos a favor do povo indígena.

A 11ª apresentação do bloco durou cerca de quatro horas e reuniu cerca de 1 milhão de pessoas. Além de Elza Soares, Nação Zumbi, Fafá de Belém, Preta Ferreira, Emanuelle Araújo, Ana Cañas, Davi Moraes e muitos outros agitaram os foliões. Artistas como Mariana Aydar e a madrinha do bloco Tulipa Ruiz, Marcelo Rubens Paiva, Dira Paes, Bruno Mazzeo e Júlio Andrade também marcaram presença.

A Rainha Alessandra Negrini

Assim como em outros carnavais, o figurino de Alessandra Negrini fez parte de um manifesto. A rainha do bloco veio acompanhada de artistas e lideranças indígenas.

“Esse ano a questão indígena está no centro das resistências. Estamos vendo nossos povos originários sendo violentamente atacados, suas terras invadidas, suas vidas ceifadas , suas culturas ameaçadas. Queremos, com o nosso carnaval, colaborar com o fortalecimento das vozes do movimento indígena, ampliando cada vez mais a visibilidade dessa luta”, esclarece Alessandra.