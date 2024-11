Academia responsável pelo Oscar faz publicação para Fernanda Torres: ‘Ela é a mãe’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/11/2024 - 18:36 Para compartilhar:

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, instituição responsável pelo Oscar – premiação de maior prestígio do mundo do cinema – publicou nesta segunda-feira, 18, uma foto da atriz brasileira Fernanda Torres em seu perfil oficial do Instagram. A imagem é de sua participação no evento ‘Governors Award’, realizado no domingo, 17, em Los Angeles, EUA.

A fotografia foi completada com a legenda: “Fernanda Torres x Governors Awards”. Nos comentários, os fãs brasileiros inundaram a publicação. “Avisa que é ela a dona do Oscar de melhor atriz!!!She is MOTHER!”, “Entrega logo a estatueta para” e “A melhor que nós temos”, diziam alguns deles.

Em adição ao apoio à atriz, os admiradores relembraram a perda do Oscar de “Melhor Atriz” por Fernanda Montenegro, sua mãe, para a norte-americana Gwyneth Paltrow – na época, a brasileira concorria com a obra-cinematográfica ‘Central do Brasil’.

Além disso, a Academia deixou um comentário na própria publicação dizendo “She is mother”, ou em tradução livre “Ela é a mãe”, frase popular nas redes brasileiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

Fernanda Torres fez sucesso este ano com o filme “Ainda Estou Aqui”, no qual estrela Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva (Selton Mello), deputado e engenheiro assassinado pela Ditadura Militar brasileira.

O filme foi lançado em setembro deste ano em Veneza, na Itália, e em novembro, no Brasil, e conta com a direção de Walter Salles. A história apresenta a vida e a família de Rubens Paiva, além de fazer diversos paralelos com momentos vivenciados por eles durante um dos períodos mais caóticos do país. O curta já superou 1 milhão de espectadores nos cinemas ao redor do país e possui chances de concorrer em mais de uma categoria da premiação.