Academia pede desculpas por ignorar palestino vencedor do Oscar

ROMA, 29 MAR (ANSA) – A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pediu desculpas por ter ignorado o cineasta palestino Hamdan Ballal, codiretor vencedor do Oscar que foi agredido por colonos israelenses e preso pelo Exército do país.

O pedido ocorreu após o silêncio da instituição ter sido criticado por algumas estrelas de Hollywood, entre elas Joaquin Phoenix, Penélope Cruz e Richard Gere que, em carta tornada pública e assinada por 600 associados, criticaram a falta de posicionamento em relação ao assunto.

Em seu novo comunicado, a Academia condenou a violência desse tipo em “qualquer lugar do mundo” e sua liderança “abomina a supressão da liberdade de expressão em quaisquer circunstâncias”.

“É indefensável que uma organização reconheça um filme com um prêmio na primeira semana de março e depois deixe de defender seus cineastas apenas algumas semanas depois”, afirmaram os signatários do texto.

Ballal, um dos diretores do documentário “Sem Chão”, vencedor do Oscar, foi agredido por colonos israelenses e detido por militares das Forças de Defesa de Israel (IDF) na Cisjordânia. O cineasta foi libertado no dia seguinte ao ataque. (ANSA).