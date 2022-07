Academia no Rio de Janeiro recebe etapa de circuito infantil Torneio será entre os dias 30 e 31 de julho com crianças de 5 até 12 anos

A Rio Tennis Academy, o mais moderno complexo de tênis do país e um dos maiores da América do Sul, situado em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, receberá, entre os dias 30 e 31 deste mês uma etapa da Liga Tênis 10, circuito para crianças de 5 até 12 anos de idade.

As inscrições estão abertas pelo site https://www.ligatenis10.com.br/produto/torneio-lt10-rio-tennis-academy/ .

No dia 30, sábado, serão disputadas as categorias 5-6 Anos, 7-8 Anos e 9-10 anos com bola Vermelha. Também as disputas de 7-8 anos e 9-10 anos com bola laranja. No dia 31, domingo, disputas dos 10 anos com bola verde e 11-12 anos com bola Amarela LT10 Plus.

“Será o primeiro torneio da Liga Tênis 10 na Rio Tennis Academy. Acredito que os nossos ideais casam perfeitamente com a proposta do local. O complexo veio pra ser um dos melhores centros de treinamentos do Brasil e nos motivamos a estar juntos em prol do crescimento do tênis no Brasil. Penso que será uma oportunidade única para os atletas inscritos desfrutarem de uma estrutura de primeiro mundo e poderem crescer ainda mais de forma competitiva”, disse Bruna Assemany, diretora da Liga Tênis 10.

“Nossa proposta é ajudar no desenvolvimento do tênis brasileiro e nada melhor como receber o circuito da Liga Tênis 10 de iniciação no esporte e as crianças podendo competir de acordo com a bola adequada para sua idade e nível de jogo. O torneio será em nossas três quadras duras, muito importante para nossas crianças. Além de tudo elas e os pais poderão conhecer e desfrutar de toda nossa estrutura”, disse Eduardo Frick, CEO da Rio Tennis Academy.

A Rio Tennis Academy possui nove quadras de tênis (seis de saibro e três duras), quatro de Beach Tennis e uma de Beach Tennis Kids além das melhores infraestruturas do Brasil tanto para o alto-rendimento quanto para o tênis e Beach Tennis social. Leandro Afini é o Head Coach do tênis de alto rendimento.

A Rio Tennis Academy inova com o sistema PFW (Performance, Fisio e Wellness): o mais novo conceito de academia que integra medicina esportiva, treinamento, nutrição e fisioterapia, coordenado por Victor Santos Jr.

