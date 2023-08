Academia italiana causa revolta por mictório em formato de boca

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/08/2023 - 14:01 Compartilhe

TORINO, 26 AGO (ANSA) – Uma rede europeia de academias causou polêmica na Itália após a divulgação, nas redes sociais, da foto de um mictório em formato de boca vermelha, que estava em uma unidade em Turim, no norte do País.

Greta Squillace, cantora e vencedora do The Voice of Italy, divulgou a imagem e reclamou do design: “Uma academia com mictórios em formato de boca de mulher no banheiro masculino. Já imagino os comentários dos fenômenos que vão urinar lá. Se eu fosse vocês, teria vergonha”.

A publicação despertou uma onda de indignação contra a empresa, a McFit, que respondeu de maneira debochada à artista: “Fique sempre à vontade para urinar no banheiro feminino. Spread the love [espalhe o amor]”.

Depois, porém, a empresa disse que os mictórios “são obras de Meike van Chjinde, um designer holandês que os projetou em 2004 pela Jornada Mundial de Serviços Higiênicos, com o objetivo de chamar a atenção para o fato de que milhões de pessoas no mundo não têm acesso a estruturas sanitárias”.

“Buscamos um estilo diferenciado para nossos centros e esses objetos são considerados elementos de personalidade. Em Bolonha, anos atrás, houve a primeira e única crítica, nos questionamos e mudamos para evitar mensagens erradas. Pedimos desculpas se alguém se ofendeu, nossa empresa tem como pontos cardeais a inclusão e a paridade de gênero”, disseram. (ANSA).

