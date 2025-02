Academia Brasileira de Letras lamenta morte de Cacá Diegues

O cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, aos 84 anos de idade. Ele não resistiu às complicações de uma cirurgia, segundo informações do g1.

Em nota, a Academia Brasileira de Letras (ABL) lamentou a morte de Cacá Diegues, destacando que “sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística, abordando temas sociais e culturais com sensibilidade”.

Leia a nota de pesar da ABL na íntegra:

Lamentamos profundamente a morte do cineasta e Acadêmico Cacá Diegues, aos 84 anos. Ele nos deixou na madrugada desta quinta-feira (14), no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações durante uma cirurgia.

Membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018, Diegues foi um dos grandes nomes do cinema nacional. Nascido em Maceió, ajudou a fundar o movimento Cinema Novo e construiu uma filmografia marcante, com clássicos como Xica da Silva (1976) e Bye Bye Brasil (1980).

Sua obra equilibrou popularidade e profundidade artística, abordando temas sociais e culturais com sensibilidade. Durante a ditadura militar, viveu no exílio, mantendo-se sempre ativo no debate sobre política, cultura e cinema.

A ABL expressa solidariedade à esposa, Renata Almeida Magalhães, e aos filhos.