Acabou? Maraisa desmarca casamento com Fernando Mocó e surge sem aliança 

A cantora Maraisa, dupla sertaneja com a irmã gêmea Maiara, levantou suspeitas sobre o fim do relacionamento com o empresário Fernando Mocó, de quem estava noiva desde setembro de 2023. Na semana passada, os dois chegaram a comemorar um ano juntos, mas ao que tudo indica, o romance pode ter acabado.

Os famosos deixaram de se seguir nas redes sociais e a cantora surgiu sem a aliança durante uma live no Instagram, na última quarta-feira, 10, além de ter arquivado as fotos ao lado do empresário.

Segundo o colunista Leo Dias, em publicação nesta quinta-feira, 11, o casamento, que estava marcado para o dia 3 de outubro, também foi desmarcado.

De acordo com informações da assessoria para a coluna, a desmarcação da cerimônia não tem qualquer relação com uma possível crise do casal. A equipe da cantora teria informado que o motivo seria um problema envolvendo fornecedores, o que impossibilitaria a realização da cerimônia na data prevista.

