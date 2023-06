Acabou? Mãe de Isis Valverde apaga fotos com namorado 24 anos mais jovem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2023 - 3:18 Compartilhe

Rosalba Nable surpreendeu seguidores, na última sexta-feira (23), ao apagar as fotos com o até então namorado Bruno Shina. No Instagram, a mãe de Isis Valverde também compartilhou um textão enigmático com dizeres sobre “comprar afeto” e “ciclos fechados”.

Além de deletar os registros ao lado do homem de 33 anos, com quem havia anunciado o namoro em maio, Nable também deixou de segui-lo na rede social.

“A idade traz muitas desvantagens físicas: a gente fica cansada do nada, meio desanimada de muita coisa que antes nos faria fritar, não aguenta o tranco, a paciência fica zerada pra ‘n’ estórias, além dessa gravidade que faz descer tudo (cair eu acho feio até de escrever rs)”, começou a pedagoga, na legenda de uma publicação feita em seu Instagram.

“Masssssss, em compensação, emocionalmente e psicológicamente vem muita coisa boa junto com o Sr. Tempo. A gente percebe que o costume é um vício. […] Nos forçamos em continuar cabendo em lugares curtos e estreitos. Além das escaras abertas na alma, a gente se corta, se esfola e se arranha nos joelhos e cotovelos. Ouve o que não merece. Aceita o inaceitável”, continuou.

“Acostumar é abaixar a cabeça. Andar vendada e surda. Você acaba se deixando de lado pra ser aceita. Compra afeto se vendendo por migalhas. Não cresce, não aprende e não troca. Para de se admirar e respeitar. O ciclo se fechou e você continua ali girando. Ciclos fechados rodam ao contrário porque te afundam ao invés de te alçar para cima”, escreveu, enigmática.

E finalizou o texto, refletindo sobre sentir-se “muito velha” para determinadas situações e constatando que “ir embora” pode ser mais fácil do que parece.

Dias após assumir o namoro com o rapaz, ela também compartilhou uma reflexão após receber críticas pela diferença de idade em seu relacionamento. “É impressionante como as pessoas não conseguem ser felizes porque ficam eternamente presas ao senso moral ridículo que os outros pregam”, pontuou, à época.

