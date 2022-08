‘Acabou de vez’: Benja crava Flamengo na final da Copa do Brasil

admin3 24/08/2022 - 23:46 Compartilhe

‘Acabou de vez’. Foi assim que Benjamin Back, apresentador do SBT, reagiu, pelas redes sociais, ao fim do jogo entre Flamengo e São Paulo, com vitória da equipe carioca por 3 a 1 no Morumbi.

O Rubro-Negro bateu o Tricolor com gols de João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha. Os paulistas diminuiram com Rodrigo Nestor.

– Acabou de vez! O Flamengo está na final da Copa do Brasil! – cravou.

Acabou de vez! O #Flamengo está na final da Copa do Brasil!!! — Benjamin Back (@benjaminback) August 25, 2022

São Paulo e Flamengo voltam a campo neste final de semana, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Fortaleza, às 16h (de Brasília) de domingo (28), no Morumbi. No mesmo dia, mas às 18h (de Brasília), o Rubro-Negro faz o clássico com o Botafogo, no Engenhão.

As duas equipes farão o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil no dia 14 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã).

