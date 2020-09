Acabou a paciência? Em rede social, torcedores do Grêmio pedem saída de Renato Gaúcho Após empate fora de casa com Atlético-GO, treinador foi alvo de críticas de torcedores nas redes sociais

O técnico Renato Gaúcho está próximo de completar quatro anos de Grêmio, mas a relação atualmente não é das melhores. O treinador mais longevo no futebol brasileiro tem sido alvo de críticas dos torcedores gremistas pelos resultados recentes da equipe que venceu somente um dos últimos oito jogos.

Após o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, neste domingo, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a paciência da torcida parece estar no limite ou acima disso. Nas redes sociais, já é possível notar algumas campanhas com “Fora Renato”, embora o movimento ainda seja fraco.

Há quase quatro anos no Grêmio, Renato conquistou três títulos do Gaúchão consecutivos, além de uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. A última vitória gremista, inclusive, foi na decisão do Gaúcho contra o Caxias. No Brasileirão, atualmente o Imortal é o 14º colocado com apenas 8 pontos.

Confira a reação dos torcedores:

Tá cedo ou já posso falar fora Renato? #ForaRenato pic.twitter.com/gnPb1sJ9Om — Dudinha Ribeiro #naya (@imdudinha_) September 7, 2020

Renato sempre será meu ídolo pelo que fez dentro e fora de campo.

Nos deu o mundo e nos tirou de 15 anos perdendo.

Mudou o patamar nos devolvendo ao panteão dos vencedores.

Mas todo ciclo acaba, e esse acabou.

Assim como ja saiu e voltou, é hora de sair.

Venha Mano Menezes. — Bio é de Biólogo! (@bioluciano) September 6, 2020

#ForaRenato Sério, não dá mais, bateu no teto! Tem que mudar antes que seja tarde demais. — Grêmio Litoral ️ (@GremioLitoral) September 6, 2020

Chegou a hora gremistada. Muito obrigado ao Renato, sempre será ídolo mas ACABOU. #FORARENATO — Bruno Segato (@SegatoBruno) September 6, 2020

já pode subir a #FORARENATO ou ainda tá cedo? — Alice (@_alice1903) September 6, 2020

– Não treina

– Escala errado

– Mexe errado

– Fala merda

– Desculpinhas q ninguém aguenta mais

– Só indica bruxo e pereba To falando de quem? Deu pro Renato. #ForaRenato Alguém tá ainda na bolha? — Bruno Segato (@SegatoBruno) September 3, 2020

