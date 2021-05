Acabou a espera: diante do Operário-PR, Vasco começa a luta para retornar à elite do Brasileiro Cruz-Maltino passou por grande reformulação até chegar a esta primeira rodada da Série B. Camisa 10 do time, meia-atacante Morato revela segredos da competição

Acabou a preparação e acabou a espera. Após toda a reformulação no clube e na equipe, o Vasco começa, neste sábado, a caminhada na tentativa de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série B, a estreia é contra o Operário-PR, neste sábado, em São Januário. A partir das 11 horas, o time começará a comprovar o trabalho feito desde o rebaixamento, em fevereiro.

– Estamos trabalhando há tempos. Aproveitamos os primeiros dias, contra o Madureira (primeiro jogo da semifinal da Taça Rio) uma galera ficou treinando e ficamos num revezamento pensando na estreia. Então a preparação vem forte, já com esses dois jogos contra o Botafogo (finais da Taça Rio). Então a verdade é que estamos prontos para a nossa caminhada na Série B – entende Morato.

O fato de o Cruzeiro não ter subido na temporada passada e Coritiba e Botafogo terem caído no mesmo ano que o Vasco formou, com o Guarani, um bloco de cinco campeões da elite nacional na Segunda Divisão. Uma das ideias do planejamento da comissão técnica foi tornar a equipe mais experiente. E o conhecimento da competição revela segredos para as 38 rodadas.

– Jogo que não dá para ganhar não se perde. Ponto é importantíssimo, seja ele em casa ou fora. E competitividade. Não importa se é no Sul, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste… tem que ter competitividade. Ponto a ponto. Jogo que não dá para ganhar, que talvez a gente acha que deveria ganhar e empata, o importante é pontuar e seguir numa crescente – pregou Morato. E completou:

– Vi um resumo de alguns anos de equipes que bateram o que seria o mínimo de ponto e não subiram por um ponto, um gol, um critério de desempate… então pontuar é importantíssimo – garante o camisa 10 do Vasco.

Vai começar.

